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Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
Sakarya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Beşköprü Mahallesi Uğurlu Sokak'ta karşılaşan T.B. ile N.K, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine T.B, yanında taşıdığı tabancayla N.K'yi yaraladı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı N.K'yi ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. 

N.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
  1. Beşköprü Mahallesi Uğurlu Sokak
  2. ambulans
  3. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. 112 Acil Servis ekipleri
  5. Sakarya'nın Serdivan ilçesi

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