  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ali Rıza Demircan Cumhurbaşkanı'na verilen mesajı yazdı! TÜGVA gençliğinden salavatlı karşılama CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi Binlerce taraftar havalimanını bordo-maviye boyadı! Trabzon’da Salah fırtınası Netanyahu'dan Trump'a tarihi rest! "Anlaşma olsun ya da olmasın..." Özgür Özel, 7 günde halktan ne kadar topladı? Vatandaşa ‘Yetmez! Daha çok gönderin’ çağrısı Lübnan'da işgal askerlerine ölümcül tuzak! Patlamada bilanço ağır: 2 Ölü 7 Yaralı Füze savunması ve İHA’larda kullanılacak! Japonya ordusunda yapay zeka dönemi Fenerbahçe turun kapısını araladı: 2-0 Siyonist çetenin hamisi ABD'den alçak manevra! Müzakere maskesiyle geri adım attılar! Muta’dan sonra bir de Misyar çıktı! Iraklı din adamları ikiye bölündü: Kesinlikle haram
Gündem Sakarya'da sahile İnsansız Deniz Aracı (İDA) vurdu
Gündem

Sakarya'da sahile İnsansız Deniz Aracı (İDA) vurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sakarya'da sahile İnsansız Deniz Aracı (İDA) vurdu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde şüpheli bir cisim olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cismin patlayıcı madde içermeyen bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) olduğunu tespit edip muhafaza altına aldı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Denizköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kumsalda şüpheli bir cisim gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Karasu Kolluk Destek Komutanlığı ekipleri adrese intikal etti. Sualtı Savunma (SAS) grup komutanlığı ekipleriyle sağlanan koordine neticesinde yapılan ilk incelemelerde, şüpheli cismin İnsansız Deniz Aracı (İDA) olduğu ve herhangi bir patlayıcı madde taşımadığı belirlendi. Karasu Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda söz konusu araç, imha edilmek üzere Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel'den skandal sözler! Gözaltına alınan Çiçek'e böyle övgüler dizmişti: "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir"
Gündem

Özgür Özel'den skandal sözler! Gözaltına alınan Çiçek'e böyle övgüler dizmişti: "İlkay'a verin İçişleri Bakanlığını yönetir"

İzmir'de yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e ilişkin daha önce yap..
IBAN atan Yeni Parti, 6 günde milletten kaldırdığı parayı açıkladı
Gündem

IBAN atan Yeni Parti, 6 günde milletten kaldırdığı parayı açıkladı

Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, YENİ Parti’ye 6 günde yapılan bağı..
Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı
Gündem

Ekranlardaki ahlaksızlık gerçek hayata sıçradı! Reşit olmayan kızla dizi oyuncusu babası tarafından yakalandı

Kanal D’nin ekranlarda boy gösteren dizilerinde rol alan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin, sette kendisinden 10 yaş büyük partneri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23