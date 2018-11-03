0553 313 94 23
impression

Sakarya'da sağlık skandalı! Hastaneye hafif ticari aracın arkasında gitti

Sakarya'da, trafik kazası geçiren ve sağ bacağı ile sağ eli kırılan Mertcan Deve (24) Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kırılan dişlerinin tedavisi için Yuvacık Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gitmesi gereken Mertcan Deve, iddiaya göre, ambulans verilmeyince hafif ticari aracın arkasına koyularak hastaneye götürüldü

03 Kasım 2018 Cumartesi 16:31
Sakarya'da sağlık skandalı! Hastaneye hafif ticari aracın arkasında gitti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, geçen çarşamba günü Mertcan Deve motosiklet kazası geçirdi. Sağ bacağı ile sağ eli kırılan Mertcan Deve,  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Kadir Deve oğlunun diş hastanesine götürülmesi için hastaneden ambulans talep etti. Ancak diş tedavisi için ambulans tahsis edilmemesi üzerine bacağında kırık bulunan Mertcan Deve, hafif ticari aracın arkasına yatırılarak hastaneye götürüldü.

'Yasal yollara başvuracağım'

Oğlunun başından geçen olayları anlatan baba Kadir Deve, şunları söyledi:

"Oğlum kaza geçirdiğinde ben bir iş için Muğla'daydım. Kazayı duyar duymaz en kısa sürede geldim. Sakarya'daki hastanede bize artık burada yapabilecekleri başka bir şey olmadığını, oğlumuzu Yuvacık'taki diş hastanesine götürmemiz gerektiğini söylediler. Oğlum kazadan ötürü şu anda yaralı, yürüyemiyor. Kendi ihtiyaçlarını görebilecek durumda değil. Bu yüzden ambulans istedik ama hastanedeki görevliler 'Tedavi tamamlandı' diyerek bize ambulans ayarlamadılar. Ben bu konuda bütün yasal yollara başvuracağım. Oğlumun hali ortada. Biz oğlumu bu şekilde taşıdıkça acı çekiyor."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 16:31
  1. Muğla
  2. Sakarya
  3. Sağlık skandalı
  4. Hastaneye hafif ticari aracın arkasında gitti
  5. Kadir Deve
  6. Mertcan Deve

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli: İki duran top...
    1. Denizli: İki duran top...
    2. AK Parti yerel seçim adaylık başvuruları
    3. Çarpan otomobil ayağını kopardı!..
    4. Denizanası sokmaları öldürebilir
    5. Rusya, Birleşmiş Milletler konvoyunun..
    6. FIFA Başkanı İnfantino hakkında flaş..
    7. Hamaney: Kendi kendimize yeteriz!
    8. Deniz tam bir şifa kaynağı
    9. Payitaht Abdülhamid'de çarpıcı..
    10. Rusya'dan gerginlik oluşturacak açıklama
    11. DAEŞ'li terörist, Belçika'dan sığınma..
    12. Ekler pastadan 3 kişi zehirlendi
    13. Kulağınızı temizlemek istiyorsanız...
    14. Rusya'dan çok sert açıklama! 'İran'ın..
    15. AK Parti belediye başkan adayı başvuru..
    16. MHP'li isimden kritik ittifak açıklaması
    17. Lohusa humması eskiden öldürürdü
    18. Fuat Oktay Merkezefendi Millet..
    19. Egzoz dumanı kanser yapıyor
    20. Fatih Terim şimdi yandı! Raporlarda..
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık