  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Ocak-Şubat ayında enflasyon yüzde 20’lere inecek” Amerika ve İsrail’e Karşı Direnen Her Cephe Türkiye’nin Cephesidir! Doğu Perinçek'ten özel açıklamalar... Trump delirdi! 8 ülkeye ek gümrük vergisi kararı İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını 2’nci Ahmet Minguzzi vakası! Atlas’ı katledip ailesini tehdit ettiler… Devlet harekete geçti Terör paçavralarını böyle yırttılar Nasreddin Hoca fıkrasıyla yarışır! Mansur'dan yolu olmayan yere çifte köprü İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren... Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor “Beyaz taşları ayıklamadığımız sürece…’ Bülent Arınç'a tepkiler sürüyor
Gündem Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Gündem

Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Sakarya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada her iki sürücü de yaralandı.

Kaza, Yalı Mahallesi Plaj Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 34 KRG 896 plakalı otomobil ile E.D.'nin kullandığı 54 AD 145 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Karasu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tarsus’ta maganda operasyonu! Ölümle dans eden motosikletlilere jandarmadan ağır darbe!
Tarsus’ta maganda operasyonu! Ölümle dans eden motosikletlilere jandarmadan ağır darbe!

Yerel

Tarsus’ta maganda operasyonu! Ölümle dans eden motosikletlilere jandarmadan ağır darbe!

Abartı egzoz takan motosikletliye dudak uçuklatan ceza
Abartı egzoz takan motosikletliye dudak uçuklatan ceza

Yerel

Abartı egzoz takan motosikletliye dudak uçuklatan ceza

Canını hiçe saydı! Motosikletle akrobatik hareket yapan çocuğa dev ceza
Canını hiçe saydı! Motosikletle akrobatik hareket yapan çocuğa dev ceza

Yerel

Canını hiçe saydı! Motosikletle akrobatik hareket yapan çocuğa dev ceza

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23