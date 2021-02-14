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Eğitim Sakarya'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller
Eğitim

Sakarya'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Sakarya’da yarın okullar var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Köy okullarında yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ancak yurdu etkisi altına alan kar yağışı sebebiyle bazı şehirlerde yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Peki, yarın okullar tatil mi? Sakarya’da okullar tatil mi? Okullar Sakarya’da ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 16:56:00 -
Sakarya'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Sakarya’da okullar tatil olacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta kademeli olarak başlanacak. Milyonlarca öğrenci yüz yüze eğitime başlamayı beklerken etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı illerde yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, Sakarya’da okullar tatil mi?

Sakarya'da okullar tatil mi? Kar tatili olan iller

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım sosyal medya hesabından, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" paylaşımında bulundu.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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