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Aktüel Sakarya'da marketin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aktüel

Sakarya'da marketin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:01:08 -
Sakarya'da marketin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir marketin deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor.

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