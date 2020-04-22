  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya'da Kovid-19'u yenen kadın alkışlarla taburcu edildi

2020-04-22 16:03:36 -
Sakarya'da Kovid-19'u yenen kadın alkışlarla taburcu edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kadın, alkışlarla taburcu edildi.

Eşi koronavirüs dolayısıyla tedavi gören 47 yaşındaki Halime Mağlıç, 18 Nisan'da tat ve koku kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Mağlıç, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi altına alındı.

Mağlıç, 5 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden ayrılan Mağlıç, bu sırada duygusal anlar yaşadı. Mağlıç, ilgilerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık çalışanları da kadına 14 gün boyunca evinde kendi izolasyonunu sağlaması uyarısında bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı