  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sakarya'da korku dolu dakikalar! Kozmetik fabrikasında yangın
Gündem

Sakarya'da korku dolu dakikalar! Kozmetik fabrikasında yangın

Yeniakit Publisher
2024-07-14 07:07:00 -
Sakarya'da korku dolu dakikalar! Kozmetik fabrikasında yangın

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadaki kimyasal maddeler alev alev yanmaya başlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Hanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren medikal, kozmetik ve ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 1'i köpük kulesi olmak üzere 30 itfaiye aracı, 96 personel ve 15 tankerle müdahale edildi.

Ekipler, alevlerin fabrikanın arkasında sıfır araçların bulunduğu oto bayisine sıçramaması için mücadele etti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sakarya Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, olay yerinde çalışmaları yönetti. Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangın kontrol altına alınırken, kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan yangına müdahale ederken hafif yaralanan bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangına itfaiye ekiplerinin bütün araç ve personeliyle müdahale ettiğini ve çevreye herhangi bir zarar vermeden kontrol altına alındığını belirterek, "İş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah milletimizi, memleketimizi büyük afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı
Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı

Yerel

Bulgaristan - Türkiye sınırındaki yangın ürkütücü boyuta ulaştı

Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Yerel

Samsun'da binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23