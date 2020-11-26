Sakarya'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçla çarpıştı: 2 yaralı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sebahattin Zaim Bulvarı'nda Adapazarı yönüne giden H.B. idaresindeki 54 ZS 988 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte seyir halindeki T.Ö'nün kullandığı 54 SC 445 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, kaza kırım ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler, ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.