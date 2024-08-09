  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Sakarya'da kazanan çıkmadı
Spor

Sakarya'da kazanan çıkmadı

Yeniakit Publisher
2024-08-09 23:51:00 -
Sakarya'da kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Sakaryaspor ile Keçiörengücü berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'de sezonun açılış maçında Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan mücadele 1-'lik eşitlikle bitti.

Ersan Parlatan yönetimindeki konuk ekip Keçiörengücü maçın 49. dakikasında Aliou Traore'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Suat Kaya'nın başında olduğu Sakaryaspor, 55. dakikada Max Gradel'in asisti, Emre Demir'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele eşitlikle son buldu.

Bu beraberliğin ardından Sakaryaspor ve Keçiörnegücü sezona 1'er puanla başladı.

1. Lig'de gelecek hafta Sakaryaspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23