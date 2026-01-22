Sakarya’da karısını öldüren şahsın cezası belli oldu

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebini yeniledi.

Müşteki vekilleri, mütalaaya katıldıklarını, "iyi hal" ve benzer hususların uygulanmaması gerektiğini söyleyerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık İskender K, "Durumumdan dolayı çok üzgünüm, utanç duyuyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, herkes mağdur oldu. Evlatlarım, kendi ailem, eşimin ailesi... Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrası basın açıklaması

Duruşmanın ardından Sakarya Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan avukat Saadet Civelek, adalet mücadelesinin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini söyledi.

Gerçeklerin ortaya çıktığını aktaran Civelek, "Sanık akıl sağlığının yerinde olmadığını ve aldatıldığını söyledi, başka bir sürü hikaye anlattı. Sabrettik ve gerçekler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi." dedi.

Civelek, öldürülen Simge K.'nın kızının duruşma salonunda yazdığı mektubu unutamayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dosyanın da olayın da her şeyin özeti Beren'in anlattığı hikayeydi. 'Babam her akşam içip içip gelirdi, annemi döverdi. Şimdi size duruşma salonunda yalanlarını anlatacak, onun yalanlarına inanmayın. Annem babamı hep çok sevdi ve hep ona sahip çıktı.'

Simge ailesine sahip çıktı ve o aile içerisinde öldürüldü, maalesef onu hayatta tutamadık. Simge'yle aynı durumda olan, şiddete uğrayan ama sesini çıkaramayan her kadının sesi ve davanın takipçisi olacağımızı hem biz hem de Simge'nin arkasında kalan ailesi ve yakınlarının sahip çıkacağının sözünü veriyoruz. Mücadelemiz bugün sonuç aldı ama bundan sonra da büyümeye devam edecek."

Simge K.'nın kardeşi Seval Ç. de adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Diğer kardeş Sinan Ç. ise "İnşallah herkese ders olur. Bizim yaşadığımızı hiçbir aile yaşamasın. O çocukların yaşadığını hiçbir evlat yaşamasın." diye konuştu.

Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K.'yı (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.