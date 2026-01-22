  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bursa’da akılalmaz olay! Altın yüklü zırhlı araç takla attı: Milyonluk külçeler yollara saçıldı! CHP’li Eyüp Sultan Belediyesi yemeği de servisi de kesti YPG/SDG’den uşaklık itirafı: “İsrail’i son ana kadar bekledik” itirafı Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan ittifakı gerçekleşirse ne olur? Yerli otoda devrim gibi hamle! Milyonların beklediği "ucuz" Togg için tarih verildi! Mansur’a 7’nci soruşturma! Dosyası kabarıyor ABD sattı, İsrail sustu, SDG çöktü, peki ya silahlar? Memleket Buz Kesti: Sibirya Soğukları o ilimizi Vurdu, Hayat Durma Noktasına Geldi! Bakan Memişoğlu dev taslağı duyurdu! Gözler Meclis'te: Sigaraya yeni düzenleme ve sağlıkta yeni atamalar… ABD adaleti tutukluları tek tek öldürüyor
Yerel Sakarya’da karısını öldüren şahsın cezası belli oldu
Yerel

Sakarya’da karısını öldüren şahsın cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sakarya’da karısını öldüren şahsın cezası belli oldu

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde tartıştığı karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İskender K. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebini yeniledi.

Müşteki vekilleri, mütalaaya katıldıklarını, "iyi hal" ve benzer hususların uygulanmaması gerektiğini söyleyerek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık İskender K, "Durumumdan dolayı çok üzgünüm, utanç duyuyorum. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı, herkes mağdur oldu. Evlatlarım, kendi ailem, eşimin ailesi... Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

 

Duruşma sonrası basın açıklaması

Duruşmanın ardından Sakarya Kadın Platformu tarafından yapılan basın açıklamasında konuşan avukat Saadet Civelek, adalet mücadelesinin yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini söyledi.

Gerçeklerin ortaya çıktığını aktaran Civelek, "Sanık akıl sağlığının yerinde olmadığını ve aldatıldığını söyledi, başka bir sürü hikaye anlattı. Sabrettik ve gerçekler ortaya çıktı. Bugün itibarıyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi." dedi.

Civelek, öldürülen Simge K.'nın kızının duruşma salonunda yazdığı mektubu unutamayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dosyanın da olayın da her şeyin özeti Beren'in anlattığı hikayeydi. 'Babam her akşam içip içip gelirdi, annemi döverdi. Şimdi size duruşma salonunda yalanlarını anlatacak, onun yalanlarına inanmayın. Annem babamı hep çok sevdi ve hep ona sahip çıktı.'

Simge ailesine sahip çıktı ve o aile içerisinde öldürüldü, maalesef onu hayatta tutamadık. Simge'yle aynı durumda olan, şiddete uğrayan ama sesini çıkaramayan her kadının sesi ve davanın takipçisi olacağımızı hem biz hem de Simge'nin arkasında kalan ailesi ve yakınlarının sahip çıkacağının sözünü veriyoruz. Mücadelemiz bugün sonuç aldı ama bundan sonra da büyümeye devam edecek."

Simge K.'nın kardeşi Seval Ç. de adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Diğer kardeş Sinan Ç. ise "İnşallah herkese ders olur. Bizim yaşadığımızı hiçbir aile yaşamasın. O çocukların yaşadığını hiçbir evlat yaşamasın." diye konuştu.

 

Olay

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde 30 Aralık 2024'te polise giden İskender K. (43), eşi Simge K.'yı (31) Müezzinler Gölü kenarında öldürdüğünü söylemiş, emniyetin durumu bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede yapılan araştırmada, boyun bölgesinde delici alet yarası tespit edilen kadının cesedi bulunmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini kafasından vurup öldürdü
Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini kafasından vurup öldürdü

Yerel

Kahvehanede karşılaştığı husumetlisini kafasından vurup öldürdü

11 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! İfadesi kan dondurdu!
11 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! İfadesi kan dondurdu!

Dünya

11 yaşındaki çocuk babasını öldürdü! İfadesi kan dondurdu!

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yerel

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

11 yaşında katil oldu! Oyun konsolu tartışmasında babasını öldürdü
11 yaşında katil oldu! Oyun konsolu tartışmasında babasını öldürdü

Dünya

11 yaşında katil oldu! Oyun konsolu tartışmasında babasını öldürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23