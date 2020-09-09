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Aktüel Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek
Aktüel

Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:59:50 -
Sakarya'da karantina ihlali yapan vatandaşlar yurtlara yerleştirilecek

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.

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