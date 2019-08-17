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Sakarya'da iki kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!

Hatay'ın İskenderun ve Sakarya’nın Taraklı ilçelerinde iki kişi boğazı kesilmiş halde bulundu. Hatay'da boğazı kesilmiş halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52
Sakarya'da iki kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde boğazı kesilmiş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizciler Mahallesi'nde Muhammet İbret'ten (66) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine araştırma yapan ekipler, İbret'i mahalleden geçen demir yolu hattında boğazı kesilmiş şekilde buldu.

 Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, İbret ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradan da Antakya Devlet Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Muhammet İbret, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAKARYA'DA DA AYNI SON

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde dere kenarında, boğazı kesilmiş halde, kimliği belirsiz, 20- 25 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

Taraklı Göynük Deresi kenarında, bir kişinin yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı incelemede cesedin 20- 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Öldürüldükten sonra dere kenarına atıldığı belirlenen ceset, yapılan incelemelerin ardından kimliğinin tespit edilmesi ve otopsi yapılması için Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:52
  1. Sakarya
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