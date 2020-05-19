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Sakarya'da hareketli anlar! Maskesiz çıktılar polis kimlik sorunca...

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkan ve kimlik kontrolü esnasında polise mukavemet gösteren iki kişi biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:10:00 -
Sakarya'da hareketli anlar! Maskesiz çıktılar polis kimlik sorunca...

Olay, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Gar Meydanı mevkinde sabah saatlerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile Sakarya ilinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Bu karara uymayan iki vatandaş ise maskesiz şekilde sokağa çıktı. Kişileri gören polis ekipleri, yasağa uymayan vatandaşların kimliklerini kontrol etmek isteyince polis ve şahıslar arasında arbede yaşandı.

Karakola götürüldüler

Kimliklerini vermemekte direnen vatandaşlar ile polis ekipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Vatandaşların duruma tepki göstererek kendilerinden kimlik isteyen polis ekiplerine mukavemet uygulamaları sonrasında Gar Meydanı üzerinde hazır bulunan çevik kuvvet ekipleri olay yerine geldi. Arbede esnasında polis ekipleri kendilerine direnen şahıslara öncesinde biber gazı sıktı ve daha sonrasında ise ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. İfadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürülen iki şahsa, ‘Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu’ ve maske kullanmanın zorunlu olduğu yerlerde maske takmayarak yasağı ihlalden gerekli idari ve adli işlemlerin uygulandığı öğrenildi. Karakoldaki işlemleri tamamlanan iki şahıs daha sonrasında ise serbest bırakıldı.

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Yorumlar

son mohikan sevici

kahraman polisimize küfür etmek haaa.merkezde öttürecekler sizii maskeyi başka yerinize takmak zorunda kalacaksınız tipi bozuk cehapeliler
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son mohikan sevici

kahraman polisimize küfür etmek haaa.merkezde öttürecekler sizii maskeyi başka yerinize takmak zorunda kalacaksınız tipi bozuk cehapeliler
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