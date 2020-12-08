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Aktüel Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 14:55:03 -
Sakarya'da fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fındık deposunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Başpınar Mahallesi'nde fındık deposu ve inşaat ofisi olarak kullanılan iş yerinde, E.G. ile F.S. arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf birbirine silahla ateş etti. Kavgada E.G, F.S. ve M.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.


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