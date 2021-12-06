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Yerel Sakarya'da feci kaza: Boynu camdan çıktı
Yerel

Sakarya'da feci kaza: Boynu camdan çıktı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi, emniyet kemeri takılı olmadığı için kafası ön camdan dışarıya çıktı. Boynunda kesikler olan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 05:21:00 -
Sakarya'da feci kaza: Boynu camdan çıktı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kan donduran bir kaza meydana geldi. C.Ö. idaresindeki 54 NE 551 plakalı hafif ticari araç ile T.M. idaresindeki 54 ADN 041 plakalı otomobil çarpıştı.

Kafası ön camdan dışarı çıktı

Kaza esnasında 54 NE 551 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki T.H.K.’nın kafası ön camdan dışarıya çıktı.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile kafası camdan dışarıya çıkan T.H.K. boynunda oluşan kesik sebebi ile ağır yaralandı.

Sürücü C.Ö. ile ağır yaralanan T.H.K. olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Emniyet kemeri takılı olmadığı için kafasını cama çarptığı esnada boynunda kesik oluşan T.H.K., Kocaali Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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