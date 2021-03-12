Sakarya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 22.15 sıralarında D- 650 karayolu Geyve Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Cafer Küçükdemirci yönetimindeki 42 CPD 54 plakalı TIR, önünde seyreden Nevzat Çin'in kullandığı 34 VDM 91 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle önündeki iş makinesine çarpan kamyonet, iki araç arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan Cafer Küçükdemirci ve kamyonette sıkışan Nevzat Çin ile Reşit Gökdeniz'i kurtarmak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan 3 kişi, sıkıştıkları yerden kurtarılarak, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

TIR sürücüsü Cafer Küçükdemirci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ekiplerin kurtarma çalışmaları sırasında, yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı.