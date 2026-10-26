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Gündem Sakarya’da fabrika yangınında yaralanan işçiden acı haber geldi
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Sakarya’da fabrika yangınında yaralanan işçiden acı haber geldi

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Sakarya’da fabrika yangınında yaralanan işçiden acı haber geldi

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında yaralanan işçinin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Akyazı'da 20 Ekim'de bir alüminyum fabrikasında çıkan yangında yaralanan ve Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi gören Recep Gezici, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir alüminyum fabrikasının döküm bölümünde patlama nedeniyle yangın çıkmış, yangında yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

Vücudunda yanıklar oluşan Gezici, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, buradan Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

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