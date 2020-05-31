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Aktüel

Sakarya'da evde çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:51:03 -
Sakarya'da evde çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yağcılar Mahallesi Düzgün Sokak'ta Adnan Ö'ye ait tek katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden aile ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucunda söndürülen yangının ardından evde maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen söndürme çalışmalarını izlemek için dışarı çıkan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Söndürme çalışmasının ardından evde kedilerin olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla bir kedi yavrusunu kurtararak sahibine teslim etti.

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