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Gündem Sakarya'da doğal gaz santralinde patlama
Gündem

Sakarya'da doğal gaz santralinde patlama

Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 19:53:00 - 2021-10-27 20:01:27
Sakarya'da doğal gaz santralinde patlama

Sakarya'da doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda meydana gelen patlama hasara neden oldu.

Taşkısığı mevkisindeki doğal gaz kombine çevrim santralindeki bir trafoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın nedeniyle trafoda hasar oluştu.

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