  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Güllü cinayetinde tek tanığın ifadesi ortaya çıktı: Suçu bana atmasından korktum!

Sınır kapılarından biri PKK’nın kontrolündeydi! Suriye ile Irak arasında önemli anlaşma

Hakan Fidan'dan çok kritik temaslar! Önce Ürdün sonra Suudi Arabistan

Köpekçi bir kadından camiye ağır hakaret! İyice kafayı üşüttüler! “Sen ‘What the f*ck’ bir camisin yani”

Bahçeli'den 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' mesajı: Türk milleti ilelebet var olsun!

Seni buraya gömerim deyip öğrenciyi yere fırlatmıştı: Zorba müdür görevden alındı

HAMAS'tan Net Mesaj: Ateşkes İhlallerinden ABD Sorumlu! Direnişin Gücü İspat Edilecek

Muhalif yorumcu Levent Gültekin yine CHP’yi bombaladı! “Siyaset böyle gayrı ciddi yapılmaz!”

Batı ilişkileri BRICS'e engel değil: Fuat Oktay’dan “yeni dünya düzeni” yorumu

Ayyüce Türkeş ile Sırrı Sakık birbirine girdi! Meclis’te Öcalan kavgası: Bir katil olarak geberecek!
Yerel Sakarya'da dilencinin üzerinden 320 bin lira değerinde altın çıktı
Yerel

Sakarya'da dilencinin üzerinden 320 bin lira değerinde altın çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sakarya'da dilencinin üzerinden 320 bin lira değerinde altın çıktı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, zabıta ekiplerinin denetimi sırasında yakalanan bir dilencinin üzerinden 35 bin 300 lira nakit para ve toplam 320 bin lira değerinde altın bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilikle mücadele çalışmaları kapsamında Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezi çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın yakalanarak zabıta merkezine götürüldü.

Zabıta merkezinde yapılan detaylı üst aramasında şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıldı:

  • Nakit Para: 35 bin 300 lira

  • Altın Değeri: 320 bin lira

Yetkililer, toplamda 355 bin 300 liralık bu miktara el koydu. Kadın hakkında, dilencilik yaptığı gerekçesiyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.

Yüreklere su serpen Sapanca Gölü açıklaması
Yüreklere su serpen Sapanca Gölü açıklaması

Gündem

Yüreklere su serpen Sapanca Gölü açıklaması

İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon
İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon

Gündem

İstanbul ve Sakarya'da mafyaya operasyon

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı
Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Yerel

Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 6 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı
Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Gündem

Sakarya'da DEAŞ operasyonu! Irak uyruklu şüpheli tutuklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23