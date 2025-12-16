Sakarya'da dilencinin üzerinden 320 bin lira değerinde altın çıktı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, zabıta ekiplerinin denetimi sırasında yakalanan bir dilencinin üzerinden 35 bin 300 lira nakit para ve toplam 320 bin lira değerinde altın bulundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, dilencilikle mücadele çalışmaları kapsamında Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezi çevresinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kadın yakalanarak zabıta merkezine götürüldü.
Zabıta merkezinde yapılan detaylı üst aramasında şaşırtıcı bir sonuçla karşılaşıldı:
-
Nakit Para: 35 bin 300 lira
-
Altın Değeri: 320 bin lira
Yetkililer, toplamda 355 bin 300 liralık bu miktara el koydu. Kadın hakkında, dilencilik yaptığı gerekçesiyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.