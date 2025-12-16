  • İSTANBUL
Yaşam Kar, yağmur ve gökkuşağı aynı anda! Karabük’te doğa şöleni
Yaşam

Kar, yağmur ve gökkuşağı aynı anda! Karabük’te doğa şöleni

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Karabük’te hava koşulları rakıma göre değişirken aynı anda hem kar hem yağmur etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, ortaya çıkan gökkuşağı ve üç renkli manzara görsel bir şölen sundu.

Karabük’te etkili olan hava sistemi, kentin farklı noktalarında birbirinden tamamen farklı manzaralar ortaya çıkardı.

 

Sürücüler drift attı

Karabük'ün önemli turizm merkezlerinden biri olan Keltepe Kayak Merkezi, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Tesise çıkan bazı sürücüler, karla kaplı alanlarda drift atarak eğlenirken, bazı vatandaşlar ise oluşan manzarayı fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

 

Gökkuşağı heyecanı

Öte yandan, yüksek kesimlere çıkıldıkça yeşil, gri ve karla kaplı beyaz ağaçların bir arada bulunduğu üç renkli doğa manzaraları ortaya çıktı. Kartpostallık görüntüler oluşturan manzara, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Safranbolu-Bartın kara yolu Eflani yol ayrımında çıkan gökkuşağı da dronla görüntülendi.

