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Gündem Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Gündem

Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da eli kanlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:16:00 -
Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında dün Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da dün Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları adına istihbarat çalışmaları yapan ve ele geçirilen dokümanların incelenmesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, tıbbi malzeme temin ettiği yönünde ifade ve teşhisler bulunan Irak uyruklu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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