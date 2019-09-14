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Sakarya’da çıkan yangında bir ev ve iki baraka kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin önünde bulunan 2 barakaya sıçradı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
Sakarya’da çıkan yangında bir ev ve iki baraka kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evin önünde bulunan 2 barakaya sıçradı. Bir ev ve 2 barakanın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın paniğe yol açarak mahalleliyi sokağa döktü.


Yangın, Adapazarı ilçesi Karaağaç Mahallesi üzerinde bulunan bir sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin önünde bulunan 2 barakaya da sıçradı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda yangın kontrol atlına alınarak söndürüldü.


Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev ve barakalar yanarak kullanılamaz hale gelirken mahallelinin panik yaşadığı yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.


Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
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