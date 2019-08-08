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Sakarya’da çaldı sınır kapısında yakalandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dinlenmek için duran bir kişinin içinde 2 bin 115 euro olan cüzdanını çalan İran asıllı tır şoförü Gürbulak Sınır kapısında yakalandı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:39
Sakarya’da çaldı sınır kapısında yakalandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde dinlenmek için duran bir kişinin içinde 2 bin 115 euro olan cüzdanını çalan İran asıllı tır şoförü Gürbulak Sınır kapısında yakalandı.


Olay, Hendek ilçesi TEM otoyolu kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Amasya iline giden ve Hendek ilçesindeki dinlenme tesisine aracı ile gelerek mola veren E.K. ve E.T. isimli iki arkadaş, bir süre burada bir bank üzerinde oturarak dinlendikten sonra tekrardan yola çıktı. Araçlarına binerek Amasya iline gitmek üzere yola çıkan iki arkadaş 150 kilometre ileride bir petrol istasyonunda ihtiyaç molası verdiklerinde E.K., isimli kişinin cüzdanını düşürmüş olduğunu fark ederek tekrar araçları ile mola verdikleri dinlenme tesisine dönerek cüzdanını aradı. Tüm aramalara rağmen cüzdanını bulamayan E.K. isimli şahıs Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hendek İlçe Jandarmasını arayarak cüzdanın çalınmış olabileceği ihbarında bulundu.


İhbarı alan Jandarma Asayiş timleri olay yeri ve kamera incelemesi yaptı. Yapılan kamera görüntüsü incelemesi sonucu kimliği tespit edilemeyen bir şahsın cüzdanı alarak plakası tanımlanamayan bir tıra binerek dinlenme tesisinden ayrıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri PTS incelemeler sonucunda aracın plakasına ulaşmış, Gürbulak sınır kapısına kadar yol güzergahındaki tüm jandarma birliklerini olaydan haberdar ederek, tırı takibe aldı. Cüzdanı çalan ve sürücülüğünü İran asıllı A.H.B. isimli şüpheli şahsın yaptığı tır, Ağrı ili Doğubayazıt İlçesi Gürbulak Sınır kapısından çıkış yapacağı sırada Gürbulak Jandarma Karakolu Asayiş Timleri tarafından durduruldu. Sorgulanan şahıs kendi rızası ile içinde 2 bin 115 euro olan cüzdanı teslim etti. Gözaltına alınan kişinin, savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:39
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