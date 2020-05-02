Sakarya’da binlerce tavuk telef oldu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan bazı tavuk çiftliklerinde bulunan binlerce tavuk bir hastalıktan dolayı telef oldu. Alınan numune örneklerinin sonuçlarına göre tavukların ölüm sebeplerinin ortaya çıkacağı öğrenilirken, Kaynarca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca muhtarlar vasıtasıyla mahallelerde tavuk besleyen vatandaşlar tavuklarını 2’nci bir emre kadar dışarıya salmamaları konusunda uyarıldı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan yaklaşık 450 tavuk çiftliğinin bir kısmında bulunan tavuklarda hastalık ortaya çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen hastalıktan dolayı ilçe genelinde bulunan birçok çiftlikte binlerce tavuk telef oldu. Konuyla alakalı gerekli incelemeler başlatılarak, telef olan binlerce tavuk tedbirler alınarak gömüldü ve daha sonrasında ise üstleri kireçlendi. Ölümlerin yaşandığı çiftlikler tedbir amaçlı kapatılırken, Kaynarca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca ise muhtarlar vasıtasıyla mahallelerde tavuk besleyen vatandaşlar tavuklarını 2’nci bir emre kadar dışarıya salmamaları konusunda uyarıldı. Yetkililerce alınan numunelerin laboratuvarda gerçekleştirilen incelemeleri sonrasında tavukların ölüm sebepleri ortaya çıkacak.

Sakarya Kanatlı Hayvan Üreticilerinden açıklama

Kaynarca ilçesinde yaşanan hastalık nedeni ile telef olan hayvanların ardından Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği yetkililerince açıklama yapıldı. Açıklamada, tedbir amaçlı olarak Tarım İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından karantina uygulaması yapıldığı belirtildi. Hayvanlardan alınan numunelerin devlet laboratuvarlarına gönderilerek sonuçlarının beklendiği ve çıkacak sonuçlara göre de karantinanın uzatılabileceğini belirten birlik yetkilileri, tüm üyelerine normal şartlarda yapılan biyogüvenlik uygulamalarını iki kata çıkardıklarını söyledi. Ayrıca, beyaz etle ilgili herhangi bir kısıtlama olmadığı ve vatandaşların sağlıklı protein kaynağına ulaşabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin de alındığı kaydedildi.