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Aktüel Sakarya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerle kutlanacak
Aktüel

Sakarya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerle kutlanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:05:42 -
Sakarya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerle kutlanacak

SAKARYA (AA) - Sakarya'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Eylül tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak haftanın bu yılki teması "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olarak belirlendi.

Ayçiçek Vadisi'nde 16 Eylül'de Avrupa Birliği'nden destek almaya hak kazanan "Karadeniz'de Pedal Çevirelim" projesinin lansmanı yapılacak. Etkinlikler, 17 Eylül'de başlayacak ve tüm hafta boyunca sürecek "Sakarya İşine Bisikletle Gidiyor" isimli sosyal medya programıyla devam edecek.

- Çekilişle 5 kişiye bisiklet verilecek

Etkinlikle kapsamında çekilişle 5 kişiye hediye bisiklet verilecek. 18 Eylül'de saat 14.00'te Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde çocuklar için güvenli sürüş eğitimi düzenlenecek.

Gaziler Günü dolayısıyla 19 Eylül'de bisiklet konvoyu düzenlenecek etkinlikler, 20 Eylül'de Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek sabah sporu ve egzersiz programıyla devam edecek. Aynı yerde 21 Eylül'de ünlü sporcu söyleşileri ve sinema gösterimleri gerçekleştirilecek.

Hareketlik haftası etkinliklerinin son programında ise 22 Eylül'de "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" dolayısıyla şehir turu düzenlenecek.

- "Her gün farklı bir programla vatandaşları hareketli yaşama teşvik edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Türkiye Belediyeler Birliğinin koordinasyonunda kentte "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliklerini gerçekleştireceklerini belirten Yüce, "22 Eylül'e kadar her gün farklı bir programla vatandaşlarımızı hareketli yaşama teşvik edeceğiz. Bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarının yaygınlaşması, bisikletli ve yaya ulaşımının tercih edilmesi, toplu ulaşım araçlarının kullanılması hem sağlık hem de ulaşım rahatlığı için çok özel bir noktada yer almaktadır. Bu vesileyle Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor, farkındalık oluşturacak programların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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