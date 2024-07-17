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Yerel Sakarya'da arazi yangını ekipleri harekete geçirdi
Yerel

Sakarya'da arazi yangını ekipleri harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
2024-07-17 20:22:00 -
Sakarya'da arazi yangını ekipleri harekete geçirdi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde boş arazide çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bayraktepe Mahallesi 7021. Sokak ta bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve tanker sevk edilirken vatandaşlarda yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Bölgeye gelen ekipler, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alırken soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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