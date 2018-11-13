Sakarya'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 kişi yaralı

Olay, Hendek İlçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazi üzerinde bulunan ahır yüzünden F.Ş. (28), babasının amcası olan K.Ş. (74) ve K.Ş.’nin torunu olan O.Ş.(29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesiyle F.Ş., akrabaları K.Ş. ve O.Ş.’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırgan şahıs F.Ş. suç aletiyle beraber gözaltına alınırken, yaralı O.Ş. ve K.Ş. ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme sürüyor.