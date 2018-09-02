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Sakarya'da araç motosikletli gruba çarptı: 8 kişi öldü

Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarparak devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile, hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamlarını kaybetti. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.

02 Eylül 2018 Pazar 17:11
Sakarya'da araç motosikletli gruba çarptı: 8 kişi öldü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, hafif ticari araç motosikletli gruba çarptıktan sonra devrildi. 3 motosiklette bulunan 6 kişi ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine 112 Acil ve trafik ekipleri sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 17:11
  1. Sakarya
  2. saakrya
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  4. hafif ticari araç
  5. motosiklet

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