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Aktüel

Sakarya'da Afgan gencin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:28:10 -
Sakarya'da Afgan gencin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Afganistan uyruklu gencin öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın 2. günü ilçedeki besi çiftliğinde çalışan F.V'nin (26) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olaya karışan şüphelilerin İstanbul'dan geldiğini belirledi.

Afganistan uyruklu şüpheliler J.M. (26), M.A. (25), R.A. (26) ve M.M. (23), Esenyurt ilçesinde saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sakarya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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