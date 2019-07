Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan

Başkan Yüce, “İTÜ ile yapmış olduğumuz toplantı sonrası vereceğimiz kararlar doğrultusunda afetlere karşı önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. İnşallah alacağımız önlemlerle vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizde ve şehrimizde yaşanan afetlerin tekrarını yaşatmasın” dedi. ‘Afet ve Acil Durum Yönetimi Stratejik Planı Hazırlanması’ projesi için AKOM’da 3 aşamada gerçekleşen toplantıda İTÜ teknik heyeti, yaptıkları sunum ile afet yönetimi ve deprem hakkında bilgiler verdi.



AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMALI



Geçmişte yaşanan depremlerden ders çıkartarak afetlere karşı alınabilecek önlemler hakkında konuşan İTÜ Akademik Heyetinden Dr. Hikmet İskender, “Türkiye’de genelde afet önlemlerinin afet yaşandıktan sonra alındığını üzülerek belirtmek isterim. Biz yapacağımız çalışmalar ile afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmayı planlıyoruz. Can kayıplarını ve maddi hasarları en aza indirgemek için gerekli çalışmaları Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hazırlıyoruz. Afetler hakkında belediye çalışanları ve paydaşlarına risk, zarar azaltma eğilimleri verilmesi, afet ve acil durum yönetim planının hazırlanması, vatandaşlara ve ilgili kişilere bu plan doğrultusunda eğitimler verilerek değerlendirmeler yapılması gerekmektedir” sözlerine yer verdi.



ÖNLEMLER ALACAĞIZ



Öncelikle ülkemizde ve şehrimizde yaşanan afetlerden dolayı vefat eden vatandaşlar rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Başkan Ekrem Yüce, “Afetler bizim her zaman karşılaşabileceğimiz doğal felaketlerdir. Biz, bu felaketlere karşı gerekli önlemleri alarak vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarını önlemeye çalışıyoruz. İTÜ ile yapmış olduğumuz toplantı sonrası vereceğimiz kararlar doğrultusunda afetlere karşı önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. İnşallah alacağımız önlemlerle vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Rabbim ülkemizde ve şehrimizde yaşanan afetlerin tekrarını yaşatmasın” dedi.