Sakarya'da 5 milyon liralık enerji üretilecek

Akit Ekonomi

Bölgesel kalkınmayı arttıracak önemli adımlar atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güneş enerji projesini devreye alıyor. Projenin şehrin enerji üretimini arttıracağı öngörülüyor.

Dışa bağımlılığı azaltıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 55 bin metrekare alanda kuracakları güneş panelleriyle ülke ekonomisinin dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunacakların dile getiren Yüce, “Doğanın bize sunduğu imkânları en doğru şekilde değerlendiren ve tükettiğini üreten bir şehir olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Önemli bir yatırım daha

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (SASKİ) Adapazarı ilçesinin Karaman Mahallesi’nde 55 bin metrekare alan üzerine güneş enerji santrali kurulacağını belirten Yüce, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyeceğiz. Proje 55 bin metrekare alan üzerine kurulacak. SASKİ bu proje sayesinde 5 milyon lira elektrik üretecek ve kendi enerji ihtiyacını karşılayacak” diye konuştu. Yüce, ayrıca “Adasu HES’le 2013 yılından beri 65 milyon lira kazanç sağladık. Aynı zamanda Akçay Barajı’yla entegre halinde çalışacak Hızırilyas, İkramiye ve Hacımercan santralleriyle yılda 45 milyon kilovat saat (kWh) enerji elde edeceğiz. Karaman GES projesiyle tükettiğini üreten bir şehir olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hasat devam ediyor

Tarım alanında yaptıkları yatırımlara da değinen Yüce, şunları söyledi: “Alancuma’da 100 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen endüstriyel kenevirin hasadında sona yaklaştık. Kenevir, 6 bin yıllık geçmişe sahip olup dünyada 50 binden fazla endüstriyel ürünün üretiminde kullanılıyor. Tabii kenevirin Sakarya’da işlenerek ihracatı noktasında da görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah görüşmelerimiz olumlu noktalanacak. Şehre güç katacak ve hem istihdam hem de ihracat rakamlarını arttıracak çalışmalar yürütüyoruz, yürüteceğiz de.

İthalat devri kapacak

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarımsal üretimde kenevirin yeniden yer alacağını açıklamasının ardından ilk etapta 19 ile üretim izni verilmişti. Sakarya olarak biz de talip olduk. Endüstriyel sanayide kullanılacak kenevirlerin ekimini yaptık. Şimdi hasat zamanındayız. İnşallah kenevir üretimiyle ithalat devri sona erecek. Yerli ve milli tohumlarımızla sanayiye hammadde sağlayacağız.”

Fotoğraf yarışmasına ilgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sakarya Bir Başka’ konulu fotoğraf yarışması düzenleniyor. Sakarya’nın doğal ve tarihi güzelliklerine, kültürel varlıklarına ışık tutacak yarışma için başvurular başladı. Fotoğraflar 23 Mayıs 2021’e kadar teslim edilecek. Sonuçlar 29 Mayıs 2021’de açıklanacak, ödül töreni ise 21 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar www.sakaryabirbaska.com adresine kayıt yaptırılarak yüklenebiliyor. Baskı, CD/DVD veya e-posta yoluyla katılım kabul edilmiyor. Bir yarışmacı en fazla 5 fotoğraf yollayabiliyor.

Jüride usta isimler var

Yarışmanın seçici kurulunda ise usta fotoğraf sanatçıları Coşkun Aral, İbrahim Zaman, İzzet Keribar, Merih Akoğul, Servet Sezgin, Doç, Dr. Rasim Soylu ve Resül Narin yer alıyor.