Sakarya'da 272 personelle düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Sakarya'da 7-8 Ekim tarihlerinde Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı. 272 personelin görev aldığı çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Sahada Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akyazı ve Geyve ilçe emniyet müdürlükleri ile Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekipleri görev yaptı.

Üç ilçedeki operasyonlara 110 özel harekat personeli, 60 ekip personeli, 20 çevik kuvvet personeli, 2 dedektör köpek idarecisi ve dron desteğiyle toplam 272 personel katıldı.

Ruhsatsız tabanca ve 917 fişek ele geçirildi

Yakalanan şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 9x19 milimetre çapında 917 fişek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ve 6 kabza kapağı ele geçirildi.

Aramaların devamında 8 parça halinde 293,34 gram esrar, 112 sentetik ecza, 5 captagon hap, 2 metre boyunda 2 kök hint keneviri bitkisi, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.