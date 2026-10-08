  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İzmir paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Provokatör Berna Laçin SEGBİS ile ifade verecek Güvenlik kamerasına yansıdı: Maltepe’deki 7 katlı bina böyle çöktü Karabağ savaşlarında kaybolanlar araştırılıyor! 3 bin 682 kişinin akıbeti belirsiz Maltepe’de çöken binada arama kurtarma durduruldu: Enkaz altında hala 2 kişi var Bakan Ersoy duyurdu: Kayalıpınar’da tarihi keşif! 3 bin 400 yıl sonra gün ışığına kavuştu İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı: Çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor Özel, Tugay’a da hakaret etti İşi bilmiyorlar nefret üretiyorlar! Akit, yargıya çöreklenen “bilirkişi sultasını” deşifre ediyor Ekonominin geleceğine yön verecek zirve bugün Netanyahu küresel siyonist çetenin himayesinde!
Yerel Sakarya'da 272 personelle düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
Yerel

Sakarya'da 272 personelle düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sakarya'da 272 personelle düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Sakarya'da Akyazı, Geyve ve Karapürçek'te 7-8 Ekim'de 272 personelle yapılan 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 19 şüpheli yakalandı, silah ve uyuşturucu bulundu.

Sakarya'da 7-8 Ekim tarihlerinde Akyazı, Geyve ve Karapürçek ilçelerinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı. 272 personelin görev aldığı çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlar Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Sahada Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akyazı ve Geyve ilçe emniyet müdürlükleri ile Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği ekipleri görev yaptı.

Üç ilçedeki operasyonlara 110 özel harekat personeli, 60 ekip personeli, 20 çevik kuvvet personeli, 2 dedektör köpek idarecisi ve dron desteğiyle toplam 272 personel katıldı.

Ruhsatsız tabanca ve 917 fişek ele geçirildi

Yakalanan şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 9x19 milimetre çapında 917 fişek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 9 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ve 6 kabza kapağı ele geçirildi.

Aramaların devamında 8 parça halinde 293,34 gram esrar, 112 sentetik ecza, 5 captagon hap, 2 metre boyunda 2 kök hint keneviri bitkisi, 1,66 gram sentetik kannabinoid ve 0,12 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23