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Aktüel Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi
Aktüel

Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:18:16 -
Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık ve avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, eksik hususların tamamlanmasını istedi.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, bazı sanıklarla ilgili dijital materyal inceleme raporunun gelmesinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 14 Ocak 2021'e erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan onbeşer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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