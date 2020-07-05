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Aktüel

Sakarya Valis Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Sakarya Valisi Kaldırım, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:19:00 -
Sakarya Valis Kaldırım: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi." dedi.

Sakarya Valisi Kaldırım, şöyle konuştu:

"Denetim eksikliği yok, en son üçüncü ayda denetim yapıldı. İlgili birimlerimiz burada bütün denetimleri periyodik olarak ciddi şekilde yapıyor, buna devam edecekler. Herhangi bir kusur, ihmal varsa hem adli hem de idari soruşturmada zaten ortaya çıkacaktır ve gereği yapılacaktır."

 

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