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Aktüel

Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme

Yeniakit Publisher
2020-07-05 14:31:09 -
Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme

SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.

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