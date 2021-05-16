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Eğitim Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 16:22:00 -
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

2021 Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık bölümleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. İşte merak edilen haberin detayları…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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