Sakarya Üniversitesi'nden sonra Osmangazi Üniversitesi de tehlikeyi fark etti! Eşcinsel sapkınlığa geçit yok

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Tıp fakültesinden mezun olan öğrencilere yaptırılan Hipokrat yeminine sonradan eklenmiş, 'cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı' ifadesi, Sakarya Üniversitesi'nden sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından da çıkartıldı.

Osmangazi Üniversitesi de tehlikeyi fark etti!

Eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmak amacı ile Hipokrat yemininin satır aralarına eklenen 'cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı' ifadeleri, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tehlikeyi fark eden Sakarya Üniversitesi, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmayı amaçlayan ifadeleri, mezuniyet törenindeki Hipokrat yemininden çıkartmıştı. Sakarya Üniversitesi'nden sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de skandal ifadelerin kullanımına son verdi.

Duyarlı hekimler YÖK'ü göreve çağırmıştı!

Eşcinsel sapkınlığın baş savunucularından Türkiye Tabipler Birliği’nin tıp fakültesi mezunlarına dayattığı sapkın yemin metnine karşı, duyarlı hekimler ve öğrenciler harekete geçerek, YÖK'ü önlem almaya çağırmıştı.