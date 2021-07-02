  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kenan Karaman savaşında bir takım önde
KKTC’de işkenceyle ölen askerin davasında karar çıktı!
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
ABD'de korku dolu anlar! Uçak okyanusa uçak düştü
Eğitim Sakarya Üniversitesi'nden sonra Osmangazi Üniversitesi de tehlikeyi fark etti! Eşcinsel sapkınlığa geçit yok
Eğitim

Sakarya Üniversitesi'nden sonra Osmangazi Üniversitesi de tehlikeyi fark etti! Eşcinsel sapkınlığa geçit yok

Sakarya Üniversitesi'nden sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de öğrencilere yaptırılan Hipokrat yemininden cinsel yönelim ifadesini çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 17:50:00 - 2021-07-02 18:01:26
Sakarya Üniversitesi'nden sonra Osmangazi Üniversitesi de tehlikeyi fark etti! Eşcinsel sapkınlığa geçit yok

 Yeniakit.com.tr 

Tıp fakültesinden mezun olan öğrencilere yaptırılan Hipokrat yeminine sonradan eklenmiş, 'cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı' ifadesi, Sakarya Üniversitesi'nden sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından da çıkartıldı.

Osmangazi Üniversitesi de tehlikeyi fark etti!

Eşcinsel sapkınlığı yaygınlaştırmak amacı ile Hipokrat yemininin satır aralarına eklenen 'cinsiyet, etnik kimlik ve cinsel yönelim ayrımı yapılamayacağı' ifadeleri, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tehlikeyi fark eden Sakarya Üniversitesi, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmayı amaçlayan ifadeleri, mezuniyet törenindeki Hipokrat yemininden çıkartmıştı. Sakarya Üniversitesi'nden sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi de skandal ifadelerin kullanımına son verdi.

Duyarlı hekimler YÖK'ü göreve çağırmıştı!

Eşcinsel sapkınlığın baş savunucularından Türkiye Tabipler Birliği’nin tıp fakültesi mezunlarına dayattığı sapkın yemin metnine karşı, duyarlı hekimler ve öğrenciler harekete geçerek, YÖK'ü önlem almaya çağırmıştı.

Sapkın yemine karşı YÖK göreve
Sapkın yemine karşı YÖK göreve

Gündem

Sapkın yemine karşı YÖK göreve

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay