Sakarya Üniversitesi yurtları | Sakarya Üniversitesi KYK yurdu nerede?
KYK yurtları nerelerde var 2020 | Üniversite tercih ve yerleştirmeye maratonu devam ederken milyonlarca kişi eğitim hayatlarını sürdürmek istedikleri illerde bulunan yurtları yakında inceliyor. Pek çok aday Sakarya Üniversitesi bünyesinde yurt olup olmadığını merak ediyor. İşte, Sakarya Üniversitesi’ne yakın KYK yurtları.
Üniversite tercihleri 14 Ağustos’ta sona erecek. Tercihlerin ardından sonuçlar açıklanacak ve kayıtlar 31 Ağustos’ta başlayacak. Pek çok kişi Sakarya’daki yurt imkanlarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Sakarya Üniversitesi yurtları | Sakarya Üniversitesi KYK yurdu nerede?
Sakarya Üniversitesi bünyesinde belirli bir kontenjanda yurt imkanı bulunuyor. Yurttan faydalanmak isteyen öğrenciler kayıt işlemleri sırasında başvuru yapabiliyor. Ayrıca Sakarya’da pek çok KYK ve özel yurtta bulunuyor.
Sakarya Üniversitesi yurt ücretleri için tıklayınız
Sakarya KYK yurtları listesi:
GEYVE ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(264) 517-0015, 0(264) 517-0016
Faks: 02645170016
Adres: TEPECİKLER MAHALLESİ MEHMET AKİF SOKAK NO: 41 GEYVE - SAKARYA
HENDEK YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 02646141013
Adres: Akova Mah. 5025 Sokak No: 3A Hendek/SAKARYA
ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 02646149775
Faks: 0264-6149019
Adres: AKOVA MH. SAKARYA BULVARI NO:215/1-2-3
SAKARYA YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(264) 346-0743, 0(264) 346-0744, 0(264) 346-0745, 0(264) 502-3920, 0(264) 502-3940
Faks: 02643460742
Adres: KEMALPAŞA M. ÜNİVERSİTE CAD. 185. SK. No:3 SERDİVAN SAKARYA
SABAHATTİN ZAİM ÖĞRENCİ YURDU(SAKARYA)
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(264) 666-1071
Faks: 02646661070
Adres: ESENTEPE MAHALLESİ AKADEMİYOLU SOKAK. NO: 5/46
ARİF NİHAT ASYA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(264) 346-0662
Faks: 02643460616
Adres: KEMALPAŞA MAHALLESİ 4. CADDE NO:1 SERDİVAN / SAKARYA
RAHİME SULTAN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(264) 211-1555, 0(264) 211-1556
Faks: 02642111557
Adres: KEMALPAŞA MAHALLESİ 6. CADDE NO: 1 RAHİME SULTAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN - SAKARYA TEL:(0264) 211 1555
AYŞE HÜMEYRA ÖKTEN ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 0
Adres: Kemalpaşa Mh. 6. Cd. no:1 Serdivan / SAKARYA
SAPANCA ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : -
Faks: 0
Adres: GAZİPAŞA MAHALLESİ İSTANBULDERE CADDESİ SAPANCA-SAKARYA
MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : -
Faks: 02642291382
Adres: ARİF BEY MAHALLESİ ŞEHİT GAFFAR OKKAN CADDESİ NO:18/A ARİFİYE/SAKARYA