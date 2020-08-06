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Eğitim

Sakarya Üniversitesi yurtları | Sakarya Üniversitesi KYK yurdu nerede?

KYK yurtları nerelerde var 2020 | Üniversite tercih ve yerleştirmeye maratonu devam ederken milyonlarca kişi eğitim hayatlarını sürdürmek istedikleri illerde bulunan yurtları yakında inceliyor. Pek çok aday Sakarya Üniversitesi bünyesinde yurt olup olmadığını merak ediyor. İşte, Sakarya Üniversitesi’ne yakın KYK yurtları.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:02:00 - 2020-08-06 16:03:22
Sakarya Üniversitesi yurtları | Sakarya Üniversitesi KYK yurdu nerede?

Üniversite tercihleri 14 Ağustos’ta sona erecek. Tercihlerin ardından sonuçlar açıklanacak ve kayıtlar 31 Ağustos’ta başlayacak. Pek çok kişi Sakarya’daki yurt imkanlarını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Sakarya Üniversitesi yurtları | Sakarya Üniversitesi KYK yurdu nerede?

Sakarya Üniversitesi bünyesinde belirli bir kontenjanda yurt imkanı bulunuyor. Yurttan faydalanmak isteyen öğrenciler kayıt işlemleri sırasında başvuru yapabiliyor. Ayrıca Sakarya’da pek çok KYK ve özel yurtta bulunuyor.

Sakarya Üniversitesi yurt ücretleri için tıklayınız

Sakarya KYK yurtları listesi:

GEYVE ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(264) 517-0015, 0(264) 517-0016

Faks: 02645170016

Adres: TEPECİKLER MAHALLESİ MEHMET AKİF SOKAK NO: 41 GEYVE - SAKARYA

HENDEK YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 02646141013

Adres: Akova Mah. 5025 Sokak No: 3A Hendek/SAKARYA

ABDURRAHMAN GÜRSES ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 02646149775

Faks: 0264-6149019

Adres: AKOVA MH. SAKARYA BULVARI NO:215/1-2-3

SAKARYA YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(264) 346-0743, 0(264) 346-0744, 0(264) 346-0745, 0(264) 502-3920, 0(264) 502-3940

Faks: 02643460742

Adres: KEMALPAŞA M. ÜNİVERSİTE CAD. 185. SK. No:3 SERDİVAN SAKARYA

SABAHATTİN ZAİM ÖĞRENCİ YURDU(SAKARYA)

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(264) 666-1071

Faks: 02646661070

Adres: ESENTEPE MAHALLESİ AKADEMİYOLU SOKAK. NO: 5/46

ARİF NİHAT ASYA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(264) 346-0662

Faks: 02643460616

Adres: KEMALPAŞA MAHALLESİ 4. CADDE NO:1 SERDİVAN / SAKARYA

RAHİME SULTAN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(264) 211-1555, 0(264) 211-1556

Faks: 02642111557

Adres: KEMALPAŞA MAHALLESİ 6. CADDE NO: 1 RAHİME SULTAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ SERDİVAN - SAKARYA TEL:(0264) 211 1555

AYŞE HÜMEYRA ÖKTEN ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 0

Adres: Kemalpaşa Mh. 6. Cd. no:1 Serdivan / SAKARYA

SAPANCA ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : -

Faks: 0

Adres: GAZİPAŞA MAHALLESİ İSTANBULDERE CADDESİ SAPANCA-SAKARYA

MUHAMMET FATİH SAFİTÜRK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : -

Faks: 02642291382

Adres: ARİF BEY MAHALLESİ ŞEHİT GAFFAR OKKAN CADDESİ NO:18/A ARİFİYE/SAKARYA

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