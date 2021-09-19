Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde mezuniyet coşkusu

Törene SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, SAÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İhsan Uslan, Hendek İlçe Spor Müdürü Süleyman Akıcı, Hendek İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Süleyman Sercan Candan, Hendek İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, bölüm başkanları, fakülte öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve velileri katıldı. SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve SAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil konuşmalarında öğretmenlik mesleğinin önemini ve geleceğin toplumlarının öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla inşa edileceğini ifade ettiler. Konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesinde ve bölümlerde dereceye giren öğrencilerimize plaket ve belgeleri takdim edildi. Ayrıca tören sonunda Rektör Savaşan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Yeşil tarafından bölüm ve program başkanlarına çiçek takdim edildi.