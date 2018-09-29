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Sakarya sebze halinde yangın çıktı

Erenler ilçesinde bulunan sebze halinde yangın çıktı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:07
Sakarya sebze halinde yangın çıktı

Erenler ilçesinde bulunan sebze halinde yüzlerce tahta ve plastik kasa alev alev yandı.

Olay saat 17.30 sıralarında, Erenler Yeni Mahalle Sakarya Caddesi üzerindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Hal alanı içindeki meydana yerleştirilen tahta ve plastik sebze kasaları bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kasaların yerleştirildiği yaklaşık alanın tamamını kapladı. Hal çalışanlarının fark edip durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kasalardan metrelerce yükseğe çıkan alevler şehrin en uzak noktalarından dahi gözüktü. Lodosun etkisiyle yayılan alevler, hal içindeki yeşil alana da sıçradı.

Alevler, itfaiye ekiplerinin halin dört bir alanından yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangının hal binasına veya çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması büyük bir faciayı önledi. Yangında yüzlerce adet plastik ve tahta kasa ile bazı ağaçlar kül oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:07
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