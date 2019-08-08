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Sakarya Büyükşehir’in hizmet kadrosu tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi, BELPAŞ ve SASKİ’ye yeni atanan bürokratların tanıtım toplantısını düzenledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
Sakarya Büyükşehir’in hizmet kadrosu tanıtıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi, BELPAŞ ve SASKİ’ye yeni atanan bürokratların tanıtım toplantısını düzenledi.


AKM’de gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, SASKİ ve BELPAŞ yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Yeni atanan bürokratların şehre hayırlı olmasını dileyen Başkan Ekrem Yüce, "Rolümüzün üstesinden başarıyla gelmek, şehrimizi mümkün olan en iyi şekilde yönetebilmek için kadromuzu çok tecrübeli, alanında başarılı, örnek işlere imza atmış ve vizyon sahibi yöneticilerle güçlendirdik" dedi.



Sakarya gelişime her zaman açık


Her şey Sakarya’nın geleceği için diyen Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya; tarım, turizm, sanayi başta olmak üzere birçok alanda gerek jeopolitik konumu, gerek coğrafyası, gerekse kozmopolit yapısıyla önemli bir potansiyeli içerisinde barındırıyor. Ayrıca İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi önemli şehirlere yakınlığı ile liman, havalimanı ve demiryolu gibi lojistik avantajları da ön plana çıkarıyor. Denizi, gölleri, nehri, dereleri, ovaları, longozu, yaylaları kısacası eşsiz doğası ve örnek yatay mimari anlayışı ise Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri arasındaki konumunu daha da sağlamlaştırıyor. Bu bağlamda Sakarya, gelişime daima açık ama aynı zamanda bunu doğayla bütünleşerek gerçekleştirebilecek bir ilerleme tasavvuru taşıyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin mimari, kültürel, sportif, sosyal ve daha birçok alanında kritik bir rol üstleniyoruz” diye konuştu.



Çalışma arkadaşlarımız bizler için önemli


Açıklamalarına devam eden Başkan Yüce, “Zaten halihazırda güçlü olan kadromuzu daha da güçlendirdiğimize inanıyoruz. Rolümüzün üstesinden başarıyla gelmek, şehrimizi mümkün olan en iyi şekilde yönetebilmek için kadromuzu çok tecrübeli, alanında başarılı, örnek işlere imza atmış ve vizyon sahibi yöneticilerle güçlendirmeye çalıştık. Değişimler her zaman olacaktır. Tüm çalışma arkadaşlarımız bizler için son derece değerlidir ve hepsinin katkıları bizim için büyük önem taşımaktadır. Bünyemize dahil olan ve yeni görevler tevdi ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın şehrimize en iyi katkıları sunacağı konusunda şüphemiz yok. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Su ve Kanalizasyon İdaremiz (SASKİ) ve BELPAŞ önümüzdeki dönemde ciddi hizmetleri hayata geçirecek, vatandaşlarımıza en etkili şekilde hizmet sunacaklardır” şeklinde konuştu.



Şehrimizi bir adım öne taşıyacağız


Başkan Yüce, “Şehrimizi bir adım daha öne çıkarmak, mali anlamda daha kuvvetli bir yapı oluşturmak, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Sakarya’da yaşayan her bir vatandaşımızı sürece dâhil edebileceğimiz bir kurumsal kimlik ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu hedef doğrultusunda yeni görevlendirdiğimiz tüm çalışma arkadaşlarımıza ve belediye personellerimize büyük görevler düşüyor. Bizler gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birisini insanımızla buluşturmak için hazırız. Sözlerime son verirken bu önemli göreve bizleri layık gören hemşerilerimize bir kez daha teşekkür ediyor, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü eleştiri ve görüşe açık olduğumuzu ifade etmek istiyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.



Her şey Sakarya için


Programda söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu vesileyle seçilmiş diğer İlçe Belediye Başkanlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten Sakarya emin ellere emanet edilmiş. Sakarya’yı daha ileriye taşıyacak bu kadroya kolaylıklar diliyorum. Bende her şey Sakarya için diyorum ve sizleri tebrik ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
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