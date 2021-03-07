Sakarya Akyazı’da hangi okulda yüz yüze eğitim yok? Akyazı’da okullar ne zaman açılacak?
Son dakika yüz yüze eğitim haberi: 1 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası iller dört gruba ayrılarak korona vaka sayılarına göre risk gruplarına ayrıldı. Düşük ve orta risk grubundaki illerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ilkokullar, 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Ancak illerdeki Hıfzıssıhha Kurulları vaka sayılarına göre, yeni kısıtlamalar alabilmekte veya kısıtlamaları kaldırmakta. Son dakika haberine göre, çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya Akyazı'daki okullarda eğitime ara verildi. Peki Akyazı’da hangi okullar kapalı? Sakarya Akyazı’da hangi okulda yüz yüze eğiti yok?
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 okulda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi. Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya’da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor. Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu’nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi. Okullarda eğitime online devam edilecek.