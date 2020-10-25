Sakarya 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
SAKARYA (AA) - Sakarya'da 7-8 Kasım tarihlerinde 17 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası düzenlenecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan (TEF) yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 yılı faaliyet programında yer alan turnuva, çok sayıda sporcunun katılımıyla Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
17 yaş altı kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılacak turnuvada, ilk 3'e giren sporculara madalya verilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin üst düzeyde uygulanacağı müsabakalara, Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılacak.