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Gündem "Sakallılara gidin, onlar yardım eder"
Gündem

"Sakallılara gidin, onlar yardım eder"

Deprem bölgesinde İslami STK'ların çalışmaları hız kesmeden sürerken, bölgedeki vatandaşlar birbirlerine, "Sakallılara gidin, onlar yardım eder" diyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 08:45:00 -
"Sakallılara gidin, onlar yardım eder"

Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin can vermesine yol açan depremin ardından bölgede arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu çalışmalara onlarca vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

Yardım faaliyetlerini ve bölgedeki son durumu incelemek üzere deprem bölgesini ziyaret eden Mepa News'ten Halid Abdurrahman, depremin yaralarını sarmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Abdurrahman, "İslami STK ve cemaatlerin bölgede çok ciddi bir yükü omuzladıklarını gördüm" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

"STK'lar devlete ait olan ve sağlam olduğuna kanaat getirilen binaları merkez edinerek insani yardım faaliyetlerini organize ve koordine ediyorlar. Aynı zamanda işin lojistik kısmını da yürütüyorlar. Başta İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgeleri olmak üzere farklı şehirlerden gelen yardımlar TIR'larla bu merkezlere getiriliyor. Buralardan da organize bir şekilde yardımların dağıtımını sağlıyorlar."

Halid Abdurrahman, halkın da insani yardım faaliyetlerini olumlu karşıladığını kaydetti:

"Halk sürekli olarak 'sakallılara gidin, onlar size yardım eder.' diyor. Halktan görüştüğüm bir kişi, devlet yardımlarının ulaşmasından önce bölgeye 'sakallıların' geldiğini ve insani yardım faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi."

Bölgede başta Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Abdurrahman, barınma ve ısınma ihtiyacının ön planda olduğunu, bu yönde STK'ların çalışmalarını hızlandırdığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

Misafir

Ülkmizde malesf bir islam düsmanligi var

SAKALLILAR DEĞİL, "MÜSLÜMANLAR" DEMENİZ GEREKİR, DİYEMİYORSANIZ DİLİNİZE EŞŞEK ARISI SOKSUN EMİ

maalesef İslam topraklarında ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER diyerek depremden kurtulanların sevincine ortak olan Müslümanlardan alerji duyan sapık, vicdansız İNSANLIĞINI YİTİRMİŞ İSLAM, MÜSLÜMAN DÜŞMANI Ebu cehil'in torunları, ARTIKLARI VAR. Can Ataklı denen mahlukları bu gruba katabilirsiniz. MUŞLUADAM
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