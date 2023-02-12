"Sakallılara gidin, onlar yardım eder"

Türkiye'yi sarsan ve binlerce kişinin can vermesine yol açan depremin ardından bölgede arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Söz konusu çalışmalara onlarca vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

Yardım faaliyetlerini ve bölgedeki son durumu incelemek üzere deprem bölgesini ziyaret eden Mepa News'ten Halid Abdurrahman, depremin yaralarını sarmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini aktardı.

Abdurrahman, "İslami STK ve cemaatlerin bölgede çok ciddi bir yükü omuzladıklarını gördüm" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

"STK'lar devlete ait olan ve sağlam olduğuna kanaat getirilen binaları merkez edinerek insani yardım faaliyetlerini organize ve koordine ediyorlar. Aynı zamanda işin lojistik kısmını da yürütüyorlar. Başta İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgeleri olmak üzere farklı şehirlerden gelen yardımlar TIR'larla bu merkezlere getiriliyor. Buralardan da organize bir şekilde yardımların dağıtımını sağlıyorlar."

Halid Abdurrahman, halkın da insani yardım faaliyetlerini olumlu karşıladığını kaydetti:

"Halk sürekli olarak 'sakallılara gidin, onlar size yardım eder.' diyor. Halktan görüştüğüm bir kişi, devlet yardımlarının ulaşmasından önce bölgeye 'sakallıların' geldiğini ve insani yardım faaliyetlerine başladıklarını dile getirdi."

Bölgede başta Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Abdurrahman, barınma ve ısınma ihtiyacının ön planda olduğunu, bu yönde STK'ların çalışmalarını hızlandırdığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Mepa News