Şaka mısınız siz! Teröristten terör saldırısına kınama

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanının Irak Başkanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik terörist saldırıyı kınaması dikkat çekti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı ABD’nin isteği üzerine adını değiştirerek Demokratik Suriye Güçleri (QSD) adıyla legalleşmeye çalışan terör örgütü YPG/PKK’nın sözde komutanı Mazlum Abdi’nin, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi'ye yönelik terörist saldırıyı kınaması dikkat çekti. Abdi mesajında, “Sayın Kazimi’inin hedef alınması demokrasi, istikrar ve güvenliğin hedef alınmasıdır. Size bir şey olmadığını duyduğumuzda rahatladık ve sevindik. Güvenlik kurumlarınızın bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerine en kısa zamanda ulaşmasını ve onları adalete sevk etmelerini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

PKK’yı terörist ilan etmişti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutunun silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırıya uğradığı, Kazımi'nin olaydan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti. Irak Başbakanı El-Kazımi, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben iyiyim, ailemin yanındayım. Herkesi sakin olmaya ve serinkanlı kalmaya davet ediyorum.” sözleriyle saldırıyı duyurmuştu.

Başbakanı Mustafa El Kazımi bir süre önce, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesi çerçevesinde yaptığı operasyonları değerlendirmesinde Türkiye ile iyi ilişkileri bulunduğunu dile getirerek, “PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde oturanları tehdit ettiği gibi, Irak topraklarından komşu bir ülkeyi tehdit etmesi de kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullanmıştı.