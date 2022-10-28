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Yerel Şaka gibi karar! Arnavutköy’de üç kişiyi tabancayla yaralayan maganda serbest bırakıldı!
Yerel

Şaka gibi karar! Arnavutköy’de üç kişiyi tabancayla yaralayan maganda serbest bırakıldı!

Arnavutköy’de park yeri nedeniyle tartıştığı 2 kişiye kurşun yağdırırken okuldan dönen 7 yaşındaki çocuğu da yaralayan maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 17:45:00 - 2022-10-28 17:48:59

İstanbul Arnavutköy’de 24 Ekim günü çıkan park yeri kavgasında bir kişi, Fırat Ö. ve Kurtuluş T.’ye silahla ateş açtı.

Çıkan silahlı kavgada Fırat Ö. ve Kurtuluş T. bacağından yaralanırken, annesi ile okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. ise yüzünden yaralandı.

EVİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin F.A. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yapmış olduğu operasyon F.A. Eyüpsultan’da bulunan evinde yakalandı.

SERBEST KALDI!

İHA’nın haberine göre emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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