Şaka gibi! Duyanlar kulaklarına inanamıyor Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Ağustos ayında en fazla fiyat artışı yüzde 43,20 ile üniversite eğitiminde yaşandı. En çok ucuzlayan ürün ise taze meyveler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; üniversite eğitimi yüzde 43,20, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 41,56, şehir gazı ve doğal gaz yüzde 27,64, demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 17,90, çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri yüzde 11,43, şekerlemeler, çikolatalar ve kakao ürünleri yüzde 9,62, otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yüzde 7,61, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 5,62 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise taze meyveler yüzde 13,54, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 8,71, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 6,27, kümes hayvanları eti yüzde 5,61, kuzu eti yüzde 2,37, margarin yüzde 2,26, dana eti yüzde 1,96, kadın giyim yüzde 1,66, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 1,32, tereyağı yüzde 1,26 olarak gerçekleşti.