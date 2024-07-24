  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Ekrem'den İstanbullulara tramvayda eziyet! Vatandaşı isyan ettirdi

Cihat Yaycı hemen bir video çekip duyurdu: Türkiye oradaki petrol ve doğalgazı kurtarmaya gidiyor

Trump eleştirilere cevap verdi: Demokrasi için kurşun yedim

Mahmut Erden: Allah'ın ağacından bile mahrumuz deyip açıkladı!

Dünyanın peşine düştüğü Gökbey'in pilotu ilk kez açıkladı: Helikopterin zarfını açtık

ABD'den Suudi Arabistan'a milyar dolarlık silah satışı

ABD'den gece yarısı kalleşlik! Türkiye'ye karşı kullanmaları için o ülkeye 1000 tane yolladılar

Türkiye'yi tehdit eden Yunan bakana: Bu iş F-35 ile olmaz diyerek duyurdu!

Yeni Renault Duster Türkiye'de satışa sunuldu: Türkiye'ye resmen duyurdular!
Sağlık Şaka değil gerçek! Klozetten bile daha fazla bakteri barındırıyor
Sağlık

Şaka değil gerçek! Klozetten bile daha fazla bakteri barındırıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-24 08:58:00 -
Şaka değil gerçek! Klozetten bile daha fazla bakteri barındırıyor

Yaz aylarında aşırı terleme sebebiyle kullanılan yastıkların birer bakteri yuvasına döndüğü belirtiliyor. Bu sebeple yastık hijyeni sağlık için son derece önemli hale geliyor. Uyuduğunuz yastığın klozetten daha kirli olduğunu bilmek ise bir hayli huzursuz edici...

Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Aydın’da günlerdir etkili olan sıcak hava vatandaşların uyku kalitesini de olumsuz etkilerken, uzmanlar uyku kalitesi kadar hijyenik bir ortamda uymanın önemine dikkat çekti. Bu nedenle yastık hijyeninin çok önemli odluğunu kaydeden uzmanlar özellikle daha fazla terlenen yaz aylarında yastık kılıflarının sık sık değiştirilmesini önerdiler. Yastık kılıflarının klozetten bile daha fazla bakteri barındırabildiğini belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yastık hijyenine yazın daha fazla dikkat edilmesini önerdiler.

Korona virüsün hayatımıza girmesi ile birlikte toplum olarak bakteri ve mikroplara karşı daha duyarlı ve bilinçli hale geldiğimizi ancak halen bazı konularda yeterli bilince sahip olmadığımızı belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri, "Günümüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz ve mikrop ve bakteri yönünden dışarıya karşı en güvenli yer olarak bildiğimiz evlerimizde gizli tehlikeler bulunuyor. İstediğiniz kadar temizlik yapsanız da evlerinizdeki bazı eşyaları gereken sürede değiştirmeyip kullanmaya devam ederseniz mikrop ve bakteriler sizinle yaşamaya devam ediyor. Bu tehlikelerden ilki geceleri huzur içerisinde uyuduğumuz yatağımızda yer alıyor. Özellikle yastık kılıfınız; ölü hücreler, yağ, çevreye bağlı kirlilikler, ter ve daha fazlasıyla bakterilerin çoğalması için en uygun zemini hazırlanıyor. Öyle ki yastık kılıfınız klozetten bile daha fazla bakteri barındırabiliyor. Bu bakterilerin miktarı elbette yastık kılıfınızı yenisi ile değiştirmeniz ve yastığınızı havalandırma sıklığınıza göre değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle özellikle Aydın gibi sıcak illerde yastık kılıfı hijyenine azami ölçüde dikkat edilmeli" diye konuştular.

Evlerimizde tehlike oluşturacak birçok eşyanın bulunduğunu ve bunların ilk sıralarında yastık ve diş fırçalarının yer aldığını belirten Halk Sağlığı ekipleri "Diş fırçası da herkesin sıklıkla değiştirilmesi gerektiğini bildiği, ancak süresine uymadığı eşyaların başında yer alıyor. Diş fırçaları da yastık gibi bakteri, mantar, ve mikropların en kolay üreyebildikleri yerlerden biridir" diyerek özellikle yaz mevsiminde sağlık için bazı kişisel ürünlerin hijyenikliğinde azami ölçüde dikkat gerektiğini kaydettiler.

Sağlığınız için bu hatayı yapmayın
Sağlığınız için bu hatayı yapmayın

Sağlık

Sağlığınız için bu hatayı yapmayın
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öğle güneşine karşı nasıl önlem alınmalı?
Öğle güneşine karşı nasıl önlem alınmalı?

Sağlık

Öğle güneşine karşı nasıl önlem alınmalı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23